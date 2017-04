Liveblog FC Dordrecht - FC Emmen

FC Emmen gaat op bezoek bij FC Dordrecht

VOETBAL - Vier ploegen strijden nog voor de laatste twee plekken in de play-offs. FC Emmen, FC Eindhoven, RKC en De Graafschap. FC Emmen staat er het best voor en heeft aan vier punten in de laatste twee duels voldoende voor het toetje.





Wanneer De Graafschap en RKC verliezen dan volstaat zelfs een punt voor de mannen van trainer Dick Lukkien.



Opstelling FC Emmen

Lukkien stuurt de volgende elf spelers het veld in: Telgenkamp; Klok, Lima, Siekman, Bakker; Olijve, Türk, Loen, Bannink; Peters en Kallon.



Liveblog

FC Dordrecht - FC Emmen is live te volgen



