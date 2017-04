'Grove afvaldump' in Drentsche Aa bij Tynaarlo

TYNAARLO - In het Nationaal Park Drentsche Aa is een grote hoeveelheid afval gedumpt. Het afval ligt in Tynaarlo aan de rand van het dorp. Dat laat boswachter Kees van Son weten.

Er zijn met name veel scooteronderdelen, zoals banden, spatborden, buddysits en jerrycans gevonden in de bosjes langs een pad in het natuurgebied. "Misschien dat er een bedrijfje zijn afval kwijt moest. Beetje jammer, want de gemeentelijke afvalwerf is hier om de hoek", zegt Van Son.De boswachter van Staatsbosbeheer kreeg een melding binnen via de gemeente dat er een grote hoeveelheid afval naast de weg lag. Hij is er, met een politieagent op sleeptouw, gaan kijken en zag "een enorme berg rotzooi" liggen."Aanstaande maandag gaan we met een aantal collega's de boel opruimen en afvoeren, we brengen het naar de gemeente. Dit kost zó veel tijd en ergernis." Hoewel de politie aanwezig was bij de afvalvondst, verwacht Van Son weinig van die kant: "Er is wel gezegd dat er DNA onderzoek gedaan zou kunnen worden, maar dat is waarschijnlijk té kostbaar voor wat het oplevert."Wel vraagt de boswachter mensen die iets hebben gezien zich bij hem te melden.