Glazenwassers Hoogeveen niet malafide

De meldingen over malafide glazenwassers bleken op misverstanden te berusten (foto: Pixabay.com)

HOOGEVEEN - De glazenwassers waarvoor de politie in Hoogeveen eerder deze week waarschuwde, blijken toch niet malafide te zijn.

Dat meldt de politie nu op Facebook."Inmiddels hebben we met de glazenwassers ėn met de melders contact gehad. Daaruit blijkt dat er geen sprake is van malafide praktijken, maar grotendeels om verschillende interpretaties en misverstanden" zo is te lezen op de Facebookpagina van Politie Hoogeveen.De politie roept alsnog op om verdachte praktijken en situaties te melden en alert te zijn als mensen aan de deur komen om dingen te verkopen.