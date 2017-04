Bouke Durk Wilms in Emmen herdacht

In het Atlas theater in Emmen vond vandaag de herdenking plaats (foto: Staffan Meter)

EMMEN - In het Atlas Theater in Emmen werd vanmiddag de overleden wethouder Bouke Durk Wilms herdacht. Er werden toespraken gehouden en er werd muziek gemaakt.

Een lege stoel in de raadszaal in Emmen

Openbare herdenking in Atlas Theater Emmen voor overleden wethouder Wilms

'Wethouder Wilms wilde iets betekenen voor de samenleving'

Vorige week overleed Wilms na een kort ziekbed aan de gevolgen van kanker. De familie van de overleden wethouder heeft besloten om hem in besloten kring te begraven. Om iedereen de gelegenheid te geven om Wilms te herdenken organiseerde de gemeente deze bijeenkomst in het Atlas Theater.Wilms volgde in 2012 Jan Kuper op als wethouder. Daarvoor was de voormalig melkveehouder uit Schoonebeek tien jaar raadslid voor het CDA.Bouke Durk Wilms is 54 jaar oud geworden.