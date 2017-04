Speciaal woord van de koning voor 90-jarige meneer Post uit Vledder

ASSEN/AMSTERDAM - Een zalmtompouce, rundersteak en een hazelnoottaartje. Dat stond er op het menu tijdens het diner met koning Willem-Alexander. Vier Drentse inwoners zaten vanavond bij het koningspaar aan tafel.

Voor het diner sprak de koning de jarigen toe. De 90-jarige Johannes Post uit Vledder kreeg van de koning een speciale vermelding. Zo vertelde de koning de aanwezigen over het leven van Johannes Post."Geboren en getogen in Drenthe waar hij zwaar werk deed als landarbeider en grondwerker. Meneer Post verloor zijn echtgenote, zijn grote liefde in 2015 en mist haar nog iedere dag. Hij heeft vier kinderen en woont zelfstandig. Hij kweekt zijn eigen aardappelen en groenten en kookt daarmee zijn eigen maaltijden. Verder bestiert hij zijn eigen huishouden. Behalve het strijken want daaraan heeft hij een hekel. Zijn liefhebberij is het kweken van rozen", aldus koning Willem-Alexander.Naast Johannes Post zat ook Liane Mensies uit Tynaarlo bij de koning aan tafel. Zij werd gisteren 45 jaar. Vlak voordat ze de bus instapte naar Amsterdam spraken we met haar. Zenuwen waren er nog niet. "Ik ben allang blij dat ik er op tijd ben. Dan zie ik wel weer. Ik ben helemaal niet zenuwachtig."Eerder deze week ging Liane Mensies op etiquette-cursus . Dus voor het eten zelf had ze ook geen zenuwen. "Ik heb een cursus gehad, dus ik weet nu hoe het moet".In totaal mochten 150 Nederlanders in het Paleis op de Dam in Amsterdam dineren met de koning. Het hele diner was live te volgen via Facebook . Bekijk hieronder de toespraak van de koning: