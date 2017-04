FC Emmen houdt 16 keer 'de nul', Lukkien blij voor spelers

VOETBAL - Voor een keeper en verdedigers wordt het vaak als heilig gezien: geen tegentreffers incasseren. Of zoals het in voetbaltermen heet: 'de nul houden'. Dat lukte FC Emmen dit seizoen liefst 16 keer. Het is de basis waarop FC Emmen kan leunen, waardoor gisteravond in Dordrecht de play-offs werden bereikt en waardoor FC Emmen een ploeg is om rekening mee te houden in de nacompetitie.

Emmen bereikte de play-offs gisteravond in stijl, door in Dordrecht overtuigend te winnen: het werd 0-4 "Met zo'n basis gaan we ook vol vertrouwen de play-offs in", aldus Tim Siekman die twee keer scoorde tegen Dordrecht. "We hebben ook wel eens twee of drie goals tegen gekregen in een wedstrijd, maar dat was toch eerder uitzondering dan regel.FC Emmen-trainer Dick Lukkien liet na afloop weten vooral blij te zijn voor zijn spelers. "Ze hebben het hele seizoen keihard gewerkt om dit te bereiken en dat we het halen op zo'n overtuigende manier, door hier met 4-0 te winnen, stemt me zeer tevreden."Spelers en ook de trainer van FC Emmen willen zich niet bezighouden met de mogelijke tegenstander in de 1e ronde van de play-offs. Zoals het nu lijkt neemt de Drentse club het op tegen RKC, maar het kan ook nog Helmond Sport, FC Eindhoven of De Graafschap worden. "Dat is helemaal niet belangrijk. Ik weet nog dat we vorig seizoen heel graag tegen Almere City wilden spelen. Iedereen weet hoe het afliep... we verloren twee keer met 4-1", aldus Siekman. "Ik denk dat alle teams die in de eerste ronde in actie komen aan elkaar gewaagd zijn", besluit Lukkien.