Honderd medewerkers COA vrezen voor baan door sluiting azc's

ORANJE - In totaal verliezen honderd medewerkers van het COA in het Noorden hun baan door de sluiting van meerdere azc's.

Dat zegt Henk Wolthof, regiomanager van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, tegen RTV Noord In Drenthe gaat het azc in Vledder dicht. Eerder werd al bekend dat ook het azc in Oranje sluit. Eerder sloot al het azc in Geeuwenbrug en werd duidelijk dat azc's in bijvoorbeeld Meppel, Gieten, Echten en Oosterhesselen er niet komen.In de provincie Groningen gaan de asielzoekerscentra van Bellingwolde, Onnen en Oude Pekela dicht. Dit betekent volgens Henk Wolthof van het COA niet dat deze medewerkers automatisch hun baan verliezen. Ze kunnen overgeplaatst worden naar andere azc's.In totaal worden op dit moment in het Noorden ongeveer 15.000 bedden bezet.