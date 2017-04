Dineren met de koning: 'Máxima had gewoon haar ellebogen op tafel'

TYNAARLO - "Geweldig!" Dat vond Liane Mensies van het diner dat ze gisteravond had met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. "Ik zat vier stoelen verderop. Ik kon alles horen wat ze zeiden."

Anderhalf uur lang zat de 45-jarige Mensies met het koningspaar en 149 andere gasten aan tafel in Amsterdam.Mensies laat aan RTV Drenthe weten dat de sfeer tijdens het diner erg informeel was. "Onderling met de gasten was het erg gezellig en Willem-Alexander was behoorlijk aan het 'ouwehoeren'. Zo zei hij bijvoorbeeld dat we niet hoefden te proberen om het bestek weg te moffelen, want dan kwamen we toch niet door de metaaldetector."Eerder deze week ging RTV Drenthe samen met Liane Mensies en ook Geert Brinks uit Emmen op etiquettecursus . Daar had Mensies wel wat aan. "Ik wist nu hoe ik m'n bestek neer moest leggen en ook wist ik al in welke glazen het drinken kwam. Dat had ik anders echt niet geweten.""Grappig was trouwens dat ik heb geleerd tijdens de cursus dat je je tasje niet op tafel mag leggen en ook je ellebogen tijdens het eten niet op tafel zet. Maar Máxima deed dat wel!"Voor het diner werden de genodigden een voor een naar binnengeroepen en schudden het koningspaar eerst persoonlijk de hand. "Ik weet eigenlijk niet meer wat ik gezegd heb. De koning feliciteerde mij met m'n verjaardag en volgens mij zei ik toen 'U ook gefelicteerd'. Maar dat weet ik eigenlijk niet precies meer, dat ging allemaal zo snel!"Mensies vond het eten trouwens heerlijk. "Maar wel een beetje weinig. Wel heb ik dingen gegeten, die ik normaal nooit zou eten, zoals vis."