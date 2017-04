Man uit Assen steelt kluis in Hoogeveen

De politie pakte de man op (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De politie heeft gisteravond een 59-jarige inwoner van Assen aangehouden.

De man wordt verdacht van een inbraak in een woning aan de Ruysdaelstraat in Hoogeveen.



Gevlucht

De politie kreeg een melding dat in de omgeving van de Ruysdaelstraat iemand bij woningen naar binnen aan het gluren was. Agenten in de omgeving namen poolshoogte en spraken een man aan die er rennend vandoor ging. Tijdens zijn vlucht gooide de verdachte een voorwerp weg dat gebruikt kan worden bij een inbraak.



Kluis

In een tuin van een woning aan de Ruysdaelstraat vonden agenten een kluis. Die kluis was vlak daarvoor uit die woning gehaald. De bewoner doet aangifte. De 59-jarige Assenaar werd door de politie opgepakt.