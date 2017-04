Nieuwe burgemeester Midden-Drenthe moet in ziekenhuis blijven

BEILEN - De toekomstige burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe, Bert Swart, blijft voorlopig in het ziekenhuis voor onderzoek.

Swart werd afgelopen donderdag met spoed opgenomen, nadat hij thuis onwel was geworden.Gisteren onderging Swart verschillende onderzoeken, maar loco-burgemeester Fred Stol laat aan RTV Noord weten dat daaruit niet duidelijk is geworden waarom de burgemeester onwel werd. Vandaag moet Swart vervolgonderzoeken ondergaan. Wanneer hij naar huis kan, is onbekend.Bert Swart is sinds 2011 burgemeester van de gemeente Zuidhorn, maar daar neemt hij over een paar maand afscheid. Op 3 juli wordt hij beëdigd als burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe.