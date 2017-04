Schuurtje gaat in vlammen op in Nieuw-Schoonebeek

Een schuurtje ging in vlammen op (foto: Persbureau Meter)

NIEUW-SCHOONEBEEK - Een schuurtje aan de Koele in Nieuw-Schoonebeek is vanochtend in vlammen opgegaan.

De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de naastgelegen woning.



Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.