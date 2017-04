Rea wint, Van der Mark crasht in 1e race WK Superbike in Assen

MOTORSPORT - Michael van der Mark is het WK Superbike-weekend op het TT-Circuit in Assen dramatisch begonnen. In de eerste race kwam de Nederlander al in de derde ronde ten val.

Van der Mark kwam ook al niet ongeschonden uit de eerste ronde. Na de start werd hij in de Haarbocht ver naar buiten gedrukt door onder meer teamgenoot Alex Lowes. De Rotterdammer maakte een uitstapje naast de baan, bleef gelukkig op zijn motor zitten, maar moest zijn race vervolgen op plek 14.Drie ronden later was het echter over en uit. Door eigen toedoen viel hij in de Strubben en was de race voorbij.Chaz Davies, wereldkampioen Jonathan Rea en Tom Sykes vochten daarna in een verder vrij saaie race voor de zege.Het duurde lang voordat Rea, de winnaar van vijf van de eerste zes races, zijn aanval plaatste bij Davies terwijl Sykes meer en meer terrein moest prijsgeven.Vier ronden voor tijd kwam de aanval van Rea in de Ramshoek, maar Davies parreerde de poging van zijn landgenoot met succes in de Geert Timmerbocht. Een ronde later hetzelfde verhaal, maar bij het ingaan van de laatste ronde was Rea zijn rivaal wel voorbij en kon hij onbedreigd afgaan op zijn zesde zege van het seizoen. Davies' motor viel namelijk stil in de Geert Timmerbocht.Jonathan Rea won de race, voor Tom Sykes en Marco Melandri.In het algemeen klassement heeft Rea nu 170 punten. Sykes volgt met 111 en Melandri heeft 98 punten.