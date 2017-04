Blacquière neemt afscheid van DOS'46

Loes Blacquière tijdens afgelopen zaalseizoen (foto: DOS'46/Henk Slagter)

KORFBAL - DOS'46 moet het na dit seizoen stellen zonder Loes Blacquière. De 23-jarige inwoonster van Apeldoorn stopt met korfbal, omdat ze tijd vrij wil maken voor andere dingen. Zo gaat ze aankomende zomer trouwen, verhuizen, werken en andere hobby’s oppakken.

"Om in de selectie van DOS’46 te spelen, moet je bereid zijn om er heel veel tijd in te investeren. Ik merk dat ik hier niet meer toe bereid ben. Ik haal niet meer zoveel voldoening uit het korfbal en wil er niet meer alles voor aan de kant te zetten", zo stelt ze op de website van de Nijeveense club.



Blacquière kwam over van ASKO - thans AVO - uit Assen en speelde zes jaar bij DOS’46. Eén jaar in A1 en vijf jaar in het eerste team. In die periode behaalde ze onder meer de landstitel met A1 op het veld en promoveerde ze met DOS’46 1 naar de Korfbal League. Ze kwam ook uit voor Jong Oranje.



Deze week werd ook bekend dat Iris Hulzebosch, speelster van DOS'46 2, de overstap maakt naar Hoofdklasse-club SCO uit Oldeholtpade. Eerder al kondigde DOS'46 de komst aan van Wiljan Snip, een 19-jarig talent van OKO/Bies uit Opende.