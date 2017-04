Drenten mogen meedenken over nieuwe commissaris van de koning

Wie wordt de nieuwe commissaris van Drenthe? (foto: ANP / Jeroen Jumelet)

ASSEN - Inwoners van Drenthe mogen meedenken over het profiel van de nieuwe commissaris van de koning. De provincie begint binnenkort met een speciale campagne: 'Mijn Drentse commissaris'.

Johan Baltes, vice-voorzitter van de Drentse Staten vertelde vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata dat de campagne op 12 mei begint op de markt in Emmen. "Dat is de grootste warenmarkt van Noord-Nederland. Daar komen veel mensen bijeen. Een uitstekende plek als je in contact wil komen met de inwoners."



Publiek vragen

De provincie Drenthe wil dus graag dat Drenten meedenken over de profielschets die wordt opgesteld in de zoektocht naar een nieuwe commissaris van de koning. "Een commissaris heeft een hele duidelijke bestuurlijke functie, maar ook een hele duidelijke publieksfunctie. Wie kun je dan beter vragen dan het publiek, wat zij daarin van belang vinden?"



Voor de bestuurlijke capaciteiten worden maatschappelijke organisaties, burgemeester en provinciale politici gevraagd naar hun mening. "Dat brengen we allemaal bij elkaar. De mening van het publiek komt daar bij. Een belangrijke bouwsteen voor het uiteindelijke profiel dat we gaan vaststellen."



Campagne

De campagne begint dus op 12 mei op de markt in Emmen. Verder probeert de provincie de bevolking te bereiken via televisie, radio, kranten en social media. Dit wordt twee weken lang gedaan, tot 26 mei.



"Dan maken we bekend hoeveel reacties we hebben gehad. Een inhoudelijke terugkoppeling geven we op 21 juni, als de profielschets voor de nieuwe commissaris is vastgesteld. Bij het profiel komt een aparte bijlage, waarin staat welk aandeel van het profiel we specifiek hebben gehaald vanuit de publiekscampagne. We gaan heel duidelijk maken richting de mensen die mee hebben gedaan, wat hun inspanningen hebben opgeleverd."



Vervolgens gaat de profielschets naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.



Baltes verwacht tussen de 5.000 en 10.000 reacties. Hij denkt dat nog dit jaar een nieuwe commissaris wordt benoemd.