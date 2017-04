Fauna-secretaris uit 1e Exloërmond krijgt lintje

Harm Hulshof kreeg een lintje opgespeld (foto: archief RTV Drenthe)

DALERVEEN - 1e Exloërmonder Harm Hulshof is vanavond benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg het lintje opgespeld door de burgemeester van Borger-Odoorn.

Hulshof is fauna-secretaris bij de Wild Beheers Eenheid De Dalgronden in ter Apel. Dit doet hij al vanaf de oprichting van de vereniging in 1992. Als fauna-secretaris is hij verantwoordelijk voor de tellingen en de juiste administratie van het wild.



Daarnaast is hij ook toezichthouder voor wildschade voor de landbouwers in het gebied. Hij attendeert de landbouwers erop als er wild is dat de gewassen beschadigt, zodat er op tijd maatregelen getroffen kunnen worden om de oogst te beschermen.



De uitreiking van het lintje was in café De Boerhoorn in Dalerveen.