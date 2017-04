PWZ Zuidenveldtour prooi voor Ottema

WIELRENNEN - Rick Ottema heeft na 200 kilometer de 26e editie van de PWZ Zuidenveldtour in Nieuw Amsterdam gewonnen. In de slotfase wist hij zijn medevluchters Joey van Rhee en Stef Krul achter zich te houden.

Na 31 kilometer ontstond een kopgroep van tien man met onder andere Sander Iwema uit Hooghalen. Na 112 kilometer moest hij de kopgroep laten gaan. Na 155 kilometer werd de rest van de kopgroep teruggepakt door het peloton. Dat was het moment voor Stef Krul, Rick Ottema en Joey van Rhee om weg te rijden.Rens te Stroet, Maarten van Trijp en Michiel Dieleman zetten nog gezamenlijk de achtervolging in, maar kwamen te laat.Topschaatser Sven Kramer deed ook mee in Drenthe. Hij stapte na een val af in de laatste ronde, waarna bleek dat hij zijn sleutelbeen gebroken heeft.Tweevoudig winnaar Jeff Vermeulen uit Exloo stond niet aan de start, omdat hij ziek was.