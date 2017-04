Eerste dahliabollen zitten weer in de grond

EELDE - De corsokoorts heeft weer toegeslagen in Eelde. Dit weekend gaan vrijwel alle corsowijken aan de slag om knollen te poten, tenten op te bouwen en begint een enkele wijk zelfs al met het lassen aan de wagen.

"Het is altijd leuk als je na vier maanden rust weer aan de slag kan," zegt Ronald Wietzes van corsowijk West-End. Ronald is druk bezig met het poten van knollen. De laatste soort moet er alleen nog in: de rode dahlia. Dan zijn de tien vrijwilligers klaar voor vandaag. "Ik zou het geen verliefdheid noemen, maar ik heb wel weer kriebels in m'n buik. Ja, het is mooi om weer samen aan de slag te gaan," zegt Ronald.Volgens Jan Dussel, die verantwoordelijk is voor de dahlia's van wijk West-End, is het ook wel weer even stressen. "Het land moet klaar, er moet van alles geregeld worden, de knollen moeten uit de hal gehaald worden. Alles moet gebeuren, he" verzucht Dussel.En dat zoiets niet vanzelf gaat, merkt ook corsowijk Eekhoornstraat. Hun dahliabollen moeten de grond nog in en de vrijwilligers die zouden helpen met het opzetten van de tent zijn er nog niet. "Tja, iedereen is nog een beetje in de vakantiestemming," zegt voorzitter Johan Kamps. "Maar we hebben nog even de tijd, dus dat komt wel goed."Corsowijk Centrum is daarentegen zelfs al begonnen met het lassen aan de wagen. De wijk bouwde vorig jaar noodgedwongen een kleinere wagen voor de jeugd, omdat ze geen opbouwplek konden vinden. Dit jaar mag de wagen op terrein van Groningen Airport Eelde staan, waar de wijk maar wat blij mee is."Kijk," wijst voorzitter Jan Nimberg. "Op deze plek gaan we de tent opzetten en in die schuurtjes daarnaast kunnen we komende zomer ook nog werken als het bijvoorbeeld regent. Ja, dat is echt luxe. We zijn ontzettend blij met deze locatie."Al is het nog niet zeker dat de wijk volgend jaar ook nog gebruik mag maken van de locatie. Nimberg: "De grond is van het vliegveld, dus we moeten afwachten wat zij ermee willen doen."Rond één uur 's middags zijn de vrijwilligers van corsowijk West-End klaar met het poten van alle bollen. "Gelukkig maar," hijgt Ronald. Even later zinkt hij zwetend in een van de plastic stoeltjes, terwijl Jan Dussel alvast een biertje in de lucht houdt. "Proost!"De 61e editie van het bloemencorso vindt dit jaar plaats op 2 en 3 september 2017.