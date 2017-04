DOS'46 niet opgewassen tegen koploper

KORFBAL - DOS'46 heeft niet te weten verrassen tegen Blauw Wit uit Amsterdam. Op eigen veld verloren de Nijeveners met 15-20 van de koploper van de Ereklasse A, die enkele weken geleden nog in de zaalfinale stond. In de Korfbal League wist DOS'46 nog tweemaal te winnen van de Amsterdammers.

Bij rust was het 7-9 in het voordeel van de gasten. Loes Blacquière, die bekendmaakte na dit seizoen te vertrekken bij DOS'46, was topscorer aan Nijeveense zijde met vier treffers.DOS'46 heeft vijf punten uit zes duels en staat daarmee op een vierde plaats met alleen Dalto en Oranje Wit onder zich. De kruisfinales lijken door deze nederlaag uit zicht voor de roodzwarten.