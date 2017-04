Informatieve route langs 19 crashlocaties van oorlogsvliegtuigen

ooggetuige Hendrik Falke onthulde het informatiebord (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe)

ZWARTEMEER - Op 22 maart 1944 stortte in het Bargerveen een Engelse Lancaster bommenwerper neer. Vijf inzittenden kwamen om het leven. Twee wisten met een parachute te ontkomen, maar werden gevangen genomen. Niet ver van de plek van de crash is zaterdag een informatiebord geplaatst.

Lost Wings

Het is het eerste herinneringsbord van in totaal 19 die de stichting Cultuur Historisch Zwartemeer gaat plaatsen op alle bekende crashlocaties in Zuid-Oost Drenthe. Daarvoor werken ze samen met de Studiegroep Luchtoorlog Drenthe (SLO) in het project Lost Wings.



Engelse en Duitse vliegtuigen

Herman Lübbers hoopt dat er een route ontstaat langs alle locaties: "Het gaat om Engelse, Amerikaanse en ook Duitse vliegtuigen. We willen in een boekje die informatiepanelen beschrijven en daarbij een route krijgen waarin ook andere monumenten zijn opgenomen. En we denken dan ook aan de Purit-fabriek in Klazienaveen die gebombardeerd is en aan het twee jaar oude oorlogsmuseum 'Ergens in Nederland 1939-1945' van Erik Zwiggelaar in Emmen."



Ooggetuige

Hendrik Falke maakte als kind van 12 mee dat het vliegtuig in het Bargerveen stortte, in de tuin van zijn ouderlijk huis. Falke: "Ze kwamen altijd bij ons over het huis heen. We moesten elke nacht in de schuilkelder van mijn vader, omdat hij heel bang was voor vliegtuigen. En we zaten daar net, toen dat vliegtuig zich in een turfbult van mijn vader ploegde."



'Stuk met vijf tenen'

Overal lagen de restanten van de bommenwerper en ook lichaamsresten. Hendrik Falke: "Het grootste stuk dat ik vond was een stuk met vijf tenen. En ingewanden en alles lag er of hing in de takken. Ze zijn op Dord begraven, maar ze wisten niet hoe of wat van wie was."



Lübbers: "We willen het idee van een informatieve route over de luchtoorlog kopiëren naar de overkant van de grens in Duitsland. En de Heimatverein Twist wil bijvoorbeeld al de expositie die we nu in de boerderij van Staatsbosbeheer hebben ook daar heen halen."



Archief- en veldonderzoek

Voorzitter Rob Werthley van SLO: "Wij doen het archief-onderzoek en het veld-onderzoek. In principe kan er op deze locatie nog wel wat liggen, maar het wrak heeft lang gebrand en in de oorlog is alles al geruimd."



Lost Wings krijgt subsidie van de gemeente Emmen en de RABO-bank Emmen-Coevorden. Werthley: "Verhoudingsgewijs zijn er in deze regio veel vliegtuigen neergekomen. In heel Drenthe praat je over 130 crashlocaties. We beperken ons met het onderzoek voorlopig tot deze regio. En aan de hand van verzoeken kunnen we daarna verder gaan."

Door: Hielke Meijer