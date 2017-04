Edelherten hebben lange weg te gaan naar Drents-Friese Wold

Edelherten in het Drents-Friese Wold, met of zonder hek? (foto: Pixabay.com)

ASSEN - De herintroductie van de edelherten in het Drents-Friese Wold wordt nog een hele toer. De grote vraag is of er metershoge hekken rondom het gebied moeten komen, of dat de beesten vrij mogen zijn om in en uit te wandelen.





Vertrapte bollenvelden

De boeren in de omgeving pleiten wél voor hekken. Zo ook bollenteler Henk Joling uit Dwingeloo. Hij heeft velden rond het Drents-Friese Wold met tulpen en lelies, en hij vreest dat zijn bollenvelden vertrapt gaan worden door het nieuwe grote wild. "Onze bollen worden al verkocht voordat ze geplant worden. Ik ben bang dat ik niet kan leveren wat de afnemer besteld heeft. Daardoor haken afnemers af, als je steeds niet aan de afgesproken bestelling kan voldoen."



'U speelt met levens'

Johan Moes, VVD-raadslid en ex-landbouwer en campinghouder ziet ook grote gevaren voor de verkeersveiligheid als de edelherten er komen. "Ik vind dat de stuurgroep met de levens van mensen speelt, als dit hele verhaal doorgaat." Henk Van Hooft reageert hierop: "Er is een risico voor de verkeersveiligheid. Maar dat er gespeeld wordt met levens door ons, dat vind ik te ver gaan."



