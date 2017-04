Sven Kramer breekt sleutelbeen bij PWZ Zuidenveldtour

WIELRENNEN - Topschaatser Sven Kramer heeft bij een val tijdens de PWZ Zuidenveldtour z'n sleutelbeen gebroken. Dat bevestigt Bert van der Tuuk uit Assen. Hij is ploeggenoot en sponsor van de Noordelijke Wielervereniging Groningen, waar Kramer ook voor rijdt.

PWZ Zuidenveldtour prooi voor Ottema

"Hij is na z'n val vervoerd naar het ziekenhuis van Heerenveen waar nu gewacht wordt op de uitslag van de röntgenfoto's", zegt Tim Senden, persvoorlichter LottoNL Jumbo.De schaatser viel vijf kilometer voor de finish in Nieuw Amsterdam. De PWZ Zuidenveldtour gaat over 200 kilometer en ging vanmiddag om 12.00 uur in Dalen van start. Het is een 1.2 UCI koers.Kramer is in voorbereiding op de Olympische Winterspelen van PyeongChang die volgend jaar februari zijn.