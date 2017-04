Sven Kramer breekt waarschijnlijk sleutelbeen bij PWZ Zuidenveldtour

WIELRENNEN - Topschaatser Sven Kramer deed zaterdag mee aan de PWZ Zuidenveldtour en daar houdt hij nare herinneringen aan over. Na een val moest hij afstappen in de laatste ronde, waarna bleek dat hij waarschijnlijk zijn sleutelbeen gebroken heeft.

PWZ Zuidenveldtour prooi voor Ottema

Dat zou uiterst slecht nieuws zijn voor de rijder van Team LottoNL-Jumbo, die in voorbereiding is op de Olympische Winterspelen in PyeongChang, februari volgend jaar.