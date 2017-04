ACV op drempel van Derde Divisie na winst op DOVO

VOETBAL - ACV kan de titel in de Hoofdklasse B van het zaterdagvoetbal bijna niet meer ontgaan na de 1-0 overwinning op naaste concurrent DOVO. Wie anders dan Saber Hendriks werd de matchwinner. Met nog twee wedstrijden te spelen hebben de Assenaren een voorsprong van vijf punten.

Het duurde even voordat de wedstrijd ontbrandde, maar nadat ACV een paar kleine kansjes had gemist was het Koç die de gasten op voorsprong kon brengen. Doelman Ben Wormmeester voorkwam twee keer de openingstreffer. Daarna zagen de 1.500 toeschouwers een boeiende topper, die voor rust geen treffers opleverde, terwijl beide ploegen voldoende kansen kregen. Voor ACV was Saber Hendriks het dichtst bij een doelpunt.Na rust leek Hendriks op weg naar de 1-0, maar de topscorer faalde oog in oog met doelman Ubbergen. In de 64ste minuut kreeg Hendriks een tweede kans en dit keer faalde de spits niet. Hendriks won een duel, leek de bal met zijn elleboog mee te nemen en bleef dit keer koel voor Ubbergen en schoot de bal onberispelijk tegen de touwen.De gasten gingen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, ACV zakte ver terug, maar de ervaren verdediging van de thuisclub, met De Vries, Seip en Wagenaar bleef vrij eenvoudig op de been. Via counters probeerde de ploeg van trainer Fred de Boer de voorsprong uit te bouwen en Hendriks was steeds een plaag voor de Veenendaalse verdediging, maar gescoord werd er niet meer en dus was het groot feest op sportpark Stadsbroek.Volgende week kan ACV in de uitwedstrijd tegen CSV Apeldoorn de titel binnen halen. Lukt dat niet dan kan het een week later, in de thuiswedstrijd tegen ONR Groningen alsnog de titel pakken.