Zevenklapper brengt HZVV dichtbij Hoofdklasse

VOETBAL - Koploper HZVV staat op matchpoint in de eerste klasse E. De ploeg van trainer Karlo Meppelink walste voor eigen publiek over Gorecht heen: 7-0. Over een week volstaat een overwinning bij rode lantaarndrager Drenthina om de titel in de wacht te slepen. De Emmenaren wonnen uit bij Drachtster Boys (0-2) en zijn dus nog niet officieel gedegradeerd.

In één van de laatste klussen op weg naar het kampioenschap beleefde HZVV een onverwacht eenvoudige middag. De club uit Hoogeveen bleek veel te sterk voor middenmoter Gorecht. Rick Broek had de score al in de derde minuut kunnen openen, maar trof de paal. Kort daarna was ook Daymen Doldersum gevaarlijk met een schot voorlangs.HZVV moest ondanks het overwicht een half uur geduld hebben voordat de openingstreffer viel. Marlon Luchtenberg opende uiteindelijk de score. Daarbij kreeg hij hulp van Gorecht-keeper Jari Lemmen, die de houdbare bal liet glippen. In de 38ste minuut verdubbelde Reza Hosseini de marge met een bekeken kopgoal uit een voorzet van Jan Hup.De thuisploeg tilde de marge voor de pauze nog naar 3-0. Doldersum legde de ruststand vast. Gorecht wist daar in de eerste helft nauwelijks iets tegenover te stellen. Na de hervatting kwamen de gasten zowaar beter voor de dag en ging de bal zelfs op elf meter na een overtreding van Arjan Akkerman op Erik Setz. Doelman Hidde Streutker keerde echter de penalty van Thijs Hekman.Broek loodste HZVV na ruim een uur spelen in veilige haven door de 4-0 te maken. De lijstaanvoerder had daarna helemaal niets meer te vrezen van een machteloos Gorecht. Reza Hosseini tekende uit een vrije trap voor de vijfde HZVV-treffer. Broek zorgde met zijn tweede en derde doelpunt van de wedstrijd voor de 7-0 eindstand.Door de overwinning heeft HZVV, met slechts twee competitieduels te gaan, nog steeds vijf punten op concurrent d'Olde Veste. Nummer drie Drachtster Boys is door de nederlaag tegen Drenthina (0-2) uitgeschakeld in de titelstrijd.