Opening duikattractie oude dierenpark vertraagd

De opening van het duikaquarium wordt uitgesteld (foto: Pixabay.com)

EMMEN - Het duikaquarium in het voormalige haaienbassin van de oude dierentuin in Emmen gaat voorlopig nog niet open. Bedoeling was dat de acht meter diepe duikschool in mei open zou gaan.

Volgens woordvoerder Johan Boers van de Duikvereniging Emmen & Omstreken is de opening voor onbepaalde tijd vertraagd.



Vissen

Belangrijk knelpunt is volgens hem of er levende vissen in het Emmer duikbassin mogen rondzwemmen. "Wij willen de werkelijkheid zoveel mogelijk nabootsen. Vissen horen daar ook bij. Voor alle betrokken instanties is dat echter een compleet nieuwe situatie. Zij zijn gewend dat je duikt in zwembaden of andere baden voorzien van chloor. Er moet dus heel veel uitgezocht worden en dat kost veel tijd. Maar iedereen is wel van goede wil", legt de woordvoerder uit.

Door: Martin Laning Correctie melden