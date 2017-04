Tentoonstelling over Jan Kruis in Stripmuseum bijna klaar

MANTINGE - Het Nederlands Stripmuseum in Groningen legt de laatste hand aan een grote overzichtstentoonstelling van striptekenaar en schilder Jan Kruis, die eind januari overleed.

Dat meldt RTV Noord Frank Vleeshouwer heeft de expositie ingericht. "Jan Kruis heeft echt heel veel verschillende soorten tekenstijlen gebruikt. Aquarel, potlood maar ook inkt. Het is een multitalent geweest. Hij kon heel veel meer dan alleen Jan, Jans en de kinderen. Een uitmuntend schilder, en ook een uitmuntend tekenaar", zo zegt Vleeshouwer tegen RTV Noord.De uit Mantinge afkomstige Jan Kruis was een van de initiatiefnemers van het Groninger Stripmuseum. In 1996 werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Kruis overleed in januari na een langdurig ziektebed.De tentoonstelling gaat op 7 mei open.