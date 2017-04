Ondernemend: ‘Van koe in de wei tot ijs in de salon’

Gerlinde en Willem-Jan zijn de nieuwe eigenaren van Talenti in Gees (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

GEES - Voor veel fietsers, toeristen en dagjesmensen is ijssalon Talenti in Gees een begrip. Vorig jaar stopte de oude eigenaar ermee. Gerlinde Bosman en Willem-Jan Hegen kochten de salon over en openden een nieuwe salon op een steenworp afstand van de oude.

Met dezelfde recepten, hetzelfde ijs en ook dezelfde melk.



Familiebedrijf

De boerderij van de familie Hegen stamt al uit 1931. "Van generatie op generatie is dat doorgegeven", vertelt Gerlinde trots over haar schoonfamilie. “Nou zit Willem-Jan dus op de boerderij en ik doe het ijsgebeuren.” Voordat de ijssalon in handen viel van het stel, leverde Willem-Jan al melk voor de ijsrecepten van Talenti. Het ijs komt nu met de verhuizing van de ijssalon naar de boerderij nog dichter bij de bron.



Van koe tot ijs

"Je verwerkt gewoon je eigen product en dat is gewoon super mooi", zegt Gerlinde. “De koeien lopen nu heerlijk in de wei te grazen. Vanavond zit het in de tank en morgen is het een ijsje", vertelt Willem-Jan. "De rolverdeling is eigenlijk een beetje zo: mijn vader en ik doen het melkveebedrijf en Gerlinde doet de ijssalon, samen met het personeel. Als het nodig is dan schiet ik bij. Dan douche ik me gauw en dan spring ik bij."



Het stel is tevreden over de gang van zaken. "In Nederland willen we toch niet groter worden en met dit aantal koeien zijn we een mooi familiebedrijf en ja, dan deze uitdaging erbij", zegt Willem-Jan, doelend op de hagelnieuwe ijssalon.



Blije klanten

"Het is geweldig om te zien als je een klein kind voor de vitrine ziet staan en je ziet hem helemaal glimlachen, dat is een super gezicht", zegt Willem-Jan. "En niet alleen een kind, ook oudere mensen, dat is ook leuk om te zien", lacht Gerlinde. "Het is gewoon super leuk dat je mensen kunt blij maken met een lekker product."



En over de toekomst? Dat weet het stel nog niet. "We zien het wel", zegt Willem-Jan optimistisch. Plannen, die hebben ze zeker. Maar zoals het nu gaat is niet verkeerd. "Beter dan dit hadden we gewoon echt niet kunnen wensen, want het gaat gewoon super goed", besluit Gerlinde.

