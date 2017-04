Hurry-Up kansloos in Lissabon

Voor Hurry-Up is het einde seizoen (foto: Hurry-Up)

HANDBAL - Voor Hurry-Up is de halve finale van de EHF Challenge Cup het eindstation gebleken. De ploeg van Martin Vlijm verloor in Lissabon kansloos met 37-14 van Sporting CP, nadat vorige week het thuisduel al met 27-32 verloren.

Hurry-Up, dat speelde zonder de aan zijn lies geblesseerde Vaidas Trainavicius, had helemaal niets in te brengen in Portugal. Na een kwartier spelen was het 12-2 en op 14-4 verliet Tommie Falke het strijdtoneel met een gekwetste enkel, waar hij al last van had. Bij rust was het 21-7.



Suelmann maakte vandaag één treffer, waardoor hij nu met 47 treffers in de EHF Challenge Cup gedeeld eerste staat op de topscorerslijst van het toernooi. Die plek deelt hij met Grgic van het IJslandse Valur, dat in de andere halve finale staat.



Drie halve finales

Afgelopen woensdag werd Hurry-Up in de halve finale om de landstitel uitgeschakeld door LIONS, waardoor het seizoen voor de Zwartemeerders nu definitief voorbij is. Zo bereikte Hurry-Up in het debuutseizoen van coach Martin Vlijm maar liefst drie halve finales - ook die van het bekertoernooi- , maar wist het geen enkele keer door te dringen tot de eindstrijd.