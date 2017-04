Lois Lane maakt line-up Retropop compleet

Retropop 2016 (foto: Kim Stellingwerf)

EMMEN - Het programma van Retropop in Emmen is compleet. De Nederlandse band Lois Lane is aan de line up toegevoegd en gaat op zaterdag 10 juni openen op de Nederpopstage.





Behalve Lois Lane treden onder meer The Pretenders, Danny Vera, Fischer-Z en Doe Maar op. Het is de 16e editie van het jaarlijks muziekfestival in Emmen. Het festival duurt 1 dag en bestaat uit vier podia. Lois Lane is de band van de zusjes Suzanne en Monique Klemann.