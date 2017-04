De Treffers naar finale om landskampioenschap

De Treffers rekent af met Smash'70 (foto: De Treffers)

TAFELTENNIS - Door een 3-0 overwinning op Smash'70 in het tweede halve finaleduel hebben de tafeltennissers van De Treffers uit Klazienaveen zich geplaatst voor de eindstrijd om het kampioenschap van Nederland.

Vorige week was de ploeg van speler-coach Barry Wijers in de heenwedstrijd in Hattem al met 3-2 te sterk voor Smash'70.



Finale

De finale wordt 14 mei in Hilversum gespeeld. Tegenstander in die finale is de winnaar van de halve finaleserie tussen Scylla en Taverzo. Laatstgenoemde ploeg was vorig jaar in de finale te sterk voor De Treffers en werd zo voor de vierde keer op rij landskampioen.