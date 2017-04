Treinen gaan weer rijden tussen Hoogeveen en Groningen

ASSEN - Na twee weken lang pendelen met de bus tussen Hoogeveen en Groningen, kunnen reizigers vanaf morgen weer met de trein.

De treinen konden niet rijden, omdat de afgelopen twee weken aan het spoor gewerkt is bij Assen. Een woordvoerder van ProRail laat aan RTV Drenthe weten dat die werkzaamheden op schema liggen en dat de treinen morgen weer kunnen rijden.Er is ruimte gecreëerd voor de extra trein die vanaf september in de spits tussen Assen en Groningen gaat rijden. Ook werd het spoor vernieuwd, is er gewerkt aan een keermogelijkheid en zijn wissels weggehaald.Tijdens de werkzaamheden reden er bussen tussen Hoogeveen en Groningen. Ook reden er stopbussen naar de tussengelegen stations. De extra reistijd bedroeg 15 tot 45 minuten.De treinen rijden vanaf morgen dus weer, maar de werkzaamheden aan het station in Assen zijn voorlopig nog niet klaar. Zo gaat vanaf morgen de Overcingellaan, de weg voor het station in Assen, dicht . De straat wordt afgesloten vanaf de ingang van de Stationsstraat tot aan de Spoorstraat. Er wordt begonnen met het tweede deel van de Overcingeltunnel.Het nieuwe station van Assen moet in 2018 af zijn.