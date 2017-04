Degradatiezorgen MSC nemen toe na nederlaag

MSC verliest in Heerenveen (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - MSC moet in de laatste twee competitiewedstrijden van het seizoen nadrukkelijk naar beneden kijken. De ploeg van interim-trainers Jan Derk Brandsma en Leo Blom verloor bij concurrent vv Heerenveen: 1-0.

Door de nederlaag ziet MSC, dat de elfde positie bezet in de Hoofdklasse A, de Friezen tot op een punt naderen. Bovendien kunnen JOS Watergraafsmeer en Hoogland de Meppelers deze speelronde nog passeren op de ranglijst. Beide clubs komen zondag in actie, tegen respectievelijk RKHVV en SDO. MSC hoopt in de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie alsnog het vege lijf te redden. De manschappen van Brandsma en Blom nemen het nog op tegen SJC en RKHVV.



Misverstand

MSC dwong in een slechte wedstrijd tegen Heerenveen voor rust enkele kansen af, maar een doelpunt viel niet. Justin Benjamins was vlak voor de pauze het dichtst bij de openingsgoal. Zijn inzet belandde tegen de paal. Heerenveen scoorde bijna dankzij een misverstand in de achterhoede van MSC, maar het hachelijke moment liep op het nippertje goed af voor de Drentse gasten.



In de tweede helft liep het duel alsnog uit op een sof voor MSC. Na een overtreding van Danny Bijlsma ging de bal op elf meter. Jacco Kuiper liet zich het buitenkansje niet ontnemen: 0-1. Heerenveen had nog vaker kunnen scoren, maar in de afronding liep het telkens spaak. Bovendien had keeper Bram Tijink nog een goede redding in huis op een kopbal van Kevin Regts.