Achilles 1894 kampioen: beste spelers, beste team en beste trainer

Achilles 1894 viert het kampioenschap in de 1e klasse F

VOETBAL - Achilles 1894 keert na één seizoen afwezigheid weer terug in de hoofdklasse. In de thuiswedstrijd tegen Nieuw Buinen had de ploeg van trainer Theo ten Caat genoeg aan een 1-1 gelijkspel.





Een kwartier na die treffer schoot Matthijs Hensens Achilles 1894 naast Nieuw Buinen. Een schitterend genomen vrije bal verdween snoeihard achter Nieuw Buinen-doelman Robert Smit.

Na de 1-1 vond iedereen het prima. Nieuw Buinen is een stap dichterbij de nacompetitie en Achilles 1894 wilde feestvieren.



Beste spelers, beste team en... de beste trainer

"We zijn de terechte kampioen in de 1e klasse F. We wonnen de eerste twee periodes en staan ook bovenaan in de 3e periode. We hebben bovendien de beste spelers, zijn het beste team en met de beste wedstrijdinstelling. Ja... en Achilles 1894 heeft ook de beste trainer", aldus een lachende trainer Theo ten Caat.



Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden