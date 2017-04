Nieuw monument voor slachtoffers Tweede Wereldoorlog bij station Hoogeveen

Bij het station in Hoogeveen komt een nieuw monument (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Historische Vereniging Die Luyden van 't Hooge Veene onthult woensdag samen met de NS een gedenkteken bij het treinstation in Hoogeveen.

De plaquette herinnert aan de slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog op en rond het station zijn gevallen.



Beschietingen en bombardementen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden er diverse beschietingen en bombardementen plaats op en rond het station in Hoogeveen. De meest aangrijpende oorlogshandeling was misschien wel de beschieting van de trein tussen Hoogeveen en Wijster op 5 augustus 1944. Bij deze beschieting kwamen veel mensen om het leven: militairen, burgers en werknemers van de NS.



Namen

Op de nieuwe gedenksteen staan de namen van alle slachtoffers die zijn gevallen door oorlogshandelingen, voor zover die te achterhalen waren door de historische vereniging.



Onthulling

De gedenksteen wordt woensdag om 15.00 uur onthuld bij het station in Hoogeveen. Dit gebeurt door burgemeester Karel Loohuis van de gemeente Hoogeveen en Pim Raaijmakers van de Nederlandse Spoorwegen.