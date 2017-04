Meisje op fiets aangereden door auto bij Hooghalen

Het meisje is naar het ziekenhuis in Assen gebracht (foto: RTV Drenthe)

HOOGHALEN - Een meisje is gewond geraakt, nadat ze op haar fiets door een auto werd aangereden op de Smilderweg bij Hooghalen.

Het ongeluk gebeurde zaterdagochtend toen het meisje uit Landgraaf over de weg richting Smilde fietste. Op de kruising met de Boermarke- en Hijkerweg sloeg ze linksaf. Daar werd ze van achteren aangereden door een 82-jarige automobilist uit Bovensmilde.



Het meisje is naar het ziekenhuis in Assen gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig haar verwondingen zijn.