Tulpenroute zorgt voor files rondom Hijken

Een verlicht tulpenveld (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) Tulpen plukken in de pluktuin (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

HIJKEN - De organisatoren hadden geen routekaartjes meer om uit te delen, zoveel geïnteresseerden reden langs. In colonne moesten auto's gisteravond langs de verlichte tulpenvelden rijden tussen Assen en Beilen.

Door onze provincie is een route van ongeveer zestig kilometer uitgestippeld langs verlichte tulpenvelden. Op die route mag zelf geplukt worden en een boeket worden samengesteld.



Drukker dan verwacht

Dat het zo druk zou worden, hadden organisatoren Jennie Veninga en Dieneke Joling niet gedacht. Achter hen vormt zich een kleine file, midden in Witten. "Onze mannen houden het verkeer goed in de gaten hoor," zegt Veninga geruststellend. "Ik hoop wel dat m'n dochter snel komt met meer routes," zegt Joling toch ook een beetje zenuwachtig.



Jampotjes

Joling bedacht de tocht een paar jaar geleden. "Ja, dat was zomaar. Ik was aan het opruimen in huis en kwam ineens jampotjes tegen. Toen dacht ik gelijk: dat is leuk. Verlichte tulpenvelden!" Ook de tulpenboeren wist ze te enthousiasmeren en van het een kwam het ander.



'Route wel wat lang'

"Ja, ik vind het wel leuk", zegt een bezoekster met een grote bos roze en paarse tulpen in haar handen. Op het tulpenplukveldje bij Beilen is het een drukte van belang. "Er zaten wel grote stukken tussen de tulpenvelden waar we helemaal niets zagen, dat vond ik jammer." Daar is een mannelijke bezoeker het mee eens, wiens twee kinderen ook een klein bosje vol gekleurde tulpen vasthouden. "Voor de kleine is de route nu wel wat lang. Maar het tulpenplukken vindt ze erg leuk."



'We leren elk jaar bij'

"Dit was misschien niet een praktisch punt om te beginnen," reageert organisator Veninga, terwijl de file bij Witten zich oplost. "Maar elk jaar leren we weer bij, volgend jaar doen we het weer anders."

Door: Marjolein Knol Correctie melden