Drenthe Toen: emotionele ontmoeting tussen Jan Roelof Kruithof en Gerrit Weijs

Jan Roelof Kruithof en Gerrit Weijs (foto: RTV Drenthe)

COEVORDEN - Gerrit Weijs (72) uit Coevorden is het nog laatst levende lid van de marathoncommissie die in 1972 hard heeft gestreden om het marathonschaatsen binnen de KNSB een plekje te geven.

Bij een zwaar fietsongeluk, eind januari, loopt Weijs een hoge dwarsleasie op. Tot aan z'n sleutelbenen is hij verlamd. Daarom heeft hij een euthanasieverzoek ingediend wat woensdag wordt ingewilligd. Maar Weijs wil nog graag z'n verhaal vertellen.



Oud-marathonschaatser Jan Roelof Kruithof uit Havelte zoekt hem op. Hij heeft veel te danken aan Weijs. "Het is een groot man voor het marathonschaatsen geweest en het is een groot verlies dat hij van ons weggaat", zegt Kruithof.



De eerste marathoncommissie wist de sport onder de aandacht te brengen van de pers en de KNSB. De bond zag de 'nieuwe' sport als een bedreiging voor het langebaanschaatsen. Alle aandacht en energie ging uit naar het profschaatsen van Kees Verkerk, Jan Bols en Ard Schenk.



Het was een emotioneel weerzien tussen Weijs en Kruithof. Samen kijken ze terug op de beginjaren van het marathonschaatsen. "We werden als een wilde tak gezien. We hebben nog een hevige discussie gehad met KNSB-directeur Wim Comello. Maar hij was herstellende van een hersenbloeding. Toen dacht ik nog; hij zal toch maar hier in de vergaderkamer in elkaar zakken", zegt Weijs.



Door: Karin Mulder Correctie melden