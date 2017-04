Rea weer de sterkste in Assen, Van der Mark 4e

MOTORSPORT - Jonathan Rea heeft ook de tweede Superbike-race op het TT-Circuit van Assen gewonnen. In een lang en mooi gevecht met teamgenoot bij Kawasaki, Tom Sykes, bleef de regerend wereldkampioen uiteindelijk net voor. Op de meet had Rea een voorsprong van 0.02 op Sykes.

Michael van der Mark herstelde zich uitstekend van zijn slechte eerste dag (gisteren viel hij al in de 3e ronde). De Rotterdammer boekte zijn beste prestatie van dit seizoen. Hij werd achter Chaz Davies 4e.Voor Jonathan Rea is het alweer de zevende zege van het seizoen. Slechts één race wist hij niet te winnen. Die race won Sykes.In het algemeen klassement heeft Rea nu 195 punten. Tom Sykes volgt met 131 punten en Chaz Davies staat, door de van Melandri in de tweede race, nu 3e met 111 punten. Melandri heeft er 97. Van der Mark staat na het weekend in Assen 6e met 62 punten.Later meer.