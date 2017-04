MidnightWalk Assen haalt geld op voor het Taalhuis

ASSEN - De opbrengst van de negende MidnightWalk in Assen gaat dit jaar naar lesmateriaal en leermiddelen voor het Taalhuis in Assen.

Het Taalhuis begeleidt en ondersteunt laaggeletterden in de gemeente Assen.De route van zeven kilometer gaat langs verschillende bijzondere plekken in Assen. De start is bij De Nieuwe Kolk en onderweg komen de deelnemers meer dan twintig verschillende optredens, acts en bijzondere belevenissen tegen.Inschrijven kan vanaf morgen, 1 mei, via de website van de MidnightWalk. De organisatie van het loopfestijn is in handen van de Rotary Club Assen-Noord.Vorig jaar werd ruim 16.000 euro opgehaald met de MidnightWalk. Toen ging het geld naar de Stichting Leergeld Noord-Drenthe.