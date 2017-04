Zware crash op TT Circuit: Duitser Fritz zwaargewond naar UMCG

Een zware valpartij vanmiddag tijdens de WK Superstock 1000 race in Assen (foto: RTV Drenthe)

MOTORSPORT - De race in de Superstock 1000, tijdens het WK Superbike op het TT Circuit van Assen, is vanmiddag stilgelegd vanwege een zware crash waarbij vier coureurs betrokken waren: de Italianen Roberto Tamburini en Frederico Sandi, de Australiër Mike Jones en de Duitser Marvin Fritz.

Fritz was er het slechtst aan toe. Hij werd op het circuit gestabiliseerd en is met zwaar hoofdletsel per ambulance afgevoerd naar het UMCG in Groningen. Zijn precieze toestand is nog niet bekend. Het ongeval vond plaats in de Geert Timmer-bocht.



Update

De race in de Superstock 1000-klasse werd later herstart en gewonnen door de Turk Toprak Razgatlıoğlu.