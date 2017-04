Soppe valt uit tijdens debuutrace

Soppe wist niet te finishen (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

MOTORSPORT - Walid Soppe uit Coevorden heeft tijdens zijn debuutwedstrijd in het Noord Europees Kampioenschap van de Moto 3-klasse niet de finish gehaald. Tijdens het WK Superbike in Assen startte de 17-jarige Soppe vanaf de tweede positie, waarna hij in de vierde ronde onderuit ging.





De race werd gewonnen door Ernst Dubbink uit Daarle. In de standaardklasse eindigde de 14-jarige Dion Otten uit Assen als zesde.



"Ik lag al plat en er kwam een windvlaag, waardoor mijn voorkant omhoog ging. Ik kon 'm niet houden. Ik baal er wel van, maar het is niet zo dat ik iets anders had kunnen doen", zo blikte Soppe terug.