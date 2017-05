WKE'16 kampioen: 'Volgend jaar weer!'

VOETBAL - WKE'16 wil zo snel mogelijk terug naar de top van het amateurvoetbal. De club is kampioen van de 5e klasse E, dat is de laagste amateurklasse.

Jarenlang speelde de club van het woonwagenkamp in Emmen op het hoogste niveau in het amateurvoetbal, maar na het faillissement vorig jaar moest het flink wat stappen terug doen. Er restte niets anders dan in de kelder van het amateurvoetbal opnieuw te beginnen.Met het kampioenschap in de 5e en laagste klasse, waarvan de club een week geleden al zeker was, is de weg terug naar boven opnieuw ingezet. Met eigen spelers de komende jaren opnieuw de top bereiken, is het doel van WKE'16.De 'Oranjehemden' wonnen dit seizoen 21 van de 22 wedstrijden. Topscorer Bertus Wolters maakte 43 doelpunten. Het plan is volgend jaar van de 4e naar de 3e klasse te promoveren.Het verschil met vorig jaar? "We gaan op dezelfde toer verder", zegt voorzitter Harm Bakker. Maar dan met het papierwerk op orde en zonder hoge salarissen, bekent hij. "Dat was toen in de topklasse. Nu zijn we 5e klasse, dus lager dan hier betalen ze niet."Of WKE opnieuw naar de topklasse zou willen gaan promoveren wil de voorzitter Harm Bakker niet direct beloven. "Eerst de 4e klasse, daarna zien we verder!"