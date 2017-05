Bas Dost zorgt voor tweede hattrick in een maand

VOETBAL - Op international Bas Dost staat dit seizoen bij Sporting Portugal geen maat. De oud-spits van FC Emmen kwam gisteren in de gewonnen uitwedstrijd tegen Sporting Braga (2-3) voor de tweede keer in april drie keer tot scoren.

Drie weken geleden bracht hij in de wedstrijd tegen Boavista (4-0) eveneens een hattrick op zijn naam. De 27-jarige aanvaller staat nu op het ongekende aantal van 31 doelpunten in de Portugese competitie.In de strijd om de Gouden Schoen moet Dost alleen Lionel Messi van FC Barcelona voor laten gaan. De Argentijn scoorde 33 keer in de Spaanse competitie. Edinson Cavani van Paris Saint-Germain maakt met 31 treffers ook nog kans op de Gouden Schoen, die wordt uitgereikt aan de Europees topscorer van het seizoen.Sporting neemt op de ranglijst de derde plek in, op vijf punten van runner-up Porto en op acht punten van koploper Benfica. Er zijn nog drie speelronden te gaan in Portugal. Dost speelt met zijn club achtereenvolgens tegen middenmoters Belenenses (13), Feirense (8) en Chaves (10).