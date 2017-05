Justitie Noord-Nederland wil meer geld om criminaliteit aan te pakken

GRONINGEN - Justitie en politie in het Noorden willen meer geld van het nieuwe kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Dat staat in een brief aan de informateur.

Volgens hoofdofficier van justitie Jan Eland zijn er bijvoorbeeld meer deskundigen nodig, op het gebied van cybercrime. Dat is criminaliteit die via internet plaatsvindt. "Traditionele opsporingsmiddelen doen er niet meer toe, er moet echt vernieuwing plaatsvinden. Daar lopen we nu keihard tegenaan", aldus Eland tegen RTV Noord De boodschap aan informateur Edith Schippers is duidelijk: er is meer geld nodig, om te investeren in de capaciteit en deskundigheid van de rechercheurs."Bijna iedereen die strafbare feiten pleegt doet het voor het geld. Je moet achter de geldstromen aan. Dat is ingewikkeld en moeilijk. Met alleen een rechercheur kom je er niet, je hebt er ook financieel deskundigen voor nodig", aldus Eland.