Toestand zwaargewonde coureur TT Circuit is stabiel

MOTORSPORT - De toestand van Marvin Fritz, de coureur die gisteren zwaargewond raakte tijdens een race op het TT Circuit, is stabiel en lijkt positief. Dat blijkt uit een officiële verklaring van de organisatie van het World Superbike-kampioenschap.

Fritz is bij kennis en heeft gisteravond met zijn naaste familie en de behandelende artsen gepraat.In de eerste ronde van de Superstock 1000 wedstrijd was Fritz betrokken bij een zware crash in de Geert Timmer-bocht. Hij kwam ten val samen met drie andere coureurs. De Duitser werd op het circuit behandeld door het medische personeel. Daarna is hij overgebracht naar het UMCG in Groningen voor verdere medische behandeling.Inmiddels heeft een vertegenwoordiger van de Clinica Mobile van de organisatie een statement gegeven dat er voorlopig geen grote inwendige schade aan het lichaam van Fritz is ontdekt. Fritz blijft in elk geval vandaag nog in het ziekenhuis.