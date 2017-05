Nieuw station in Assen maakt de stad klaar voor de toekomst

ASSEN - Een blije wethouder Harmke Vlieg van Assen verwelkomde reizigers vanmorgen hoogstpersoonlijk op het nieuwe station in de provinciehoofdstad.

"Ik sta hier heel erg blij en vroeg om mensen welkom te heten. We delen ook kruidkoeken uit om te vieren dat de treinen weer rijden. We hebben de afgelopen vijftien dagen heel veel kunnen doen", aldus Vlieg.In de afgelopen twee weken reden geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen, vanwege werkzaamheden aan het spoor bij Assen. Reizigers moesten daarom tijdelijk met de bus heen en weer."Er zijn nog wel zaken die nog niet helemaal klaar zijn, zoals spoor 2. Daar gaat een pendeltrein rijden. Dat stuk spoor wordt in juni nog afgemaakt, waardoor er dan nog twee dagen geen treinen kunnen rijden." De pendeltrein gaat vanaf september rijden tussen Assen en Groningen."We zijn eigenlijk heel tevreden over alle werkzaamheden die we hebben kunnen doen", zegt Vlieg. "Dit station is echt voor de toekomst gebouwd. We maken Assen klaar voor de toekomst. Zoals het station er nu bij ligt, kant het de drukte zeker aan. Onder meer de perrons zijn verbreed en er is een extra spoor bijgekomen. Dus laat de reizigers maar komen."Bernadette Paping van ProRail deelt het enthousiasme van de Asser wethouder. "Het is geweldig wat we hier allemaal hebben gedaan. We hebben in vijftien dagen een topprestatie neergezet. Een heel nieuw station bouwen in zo'n korte tijd is wel heel uniek. Meestal wordt alleen de bovenbouw of worden de perrons vernieuwd."Gisteravond heeft ProRail de laatste tests gedaan, om uit te zoeken of alles goed werkt. Zo reed er een speciale trein over het vernieuwde traject, om te kijken of alle signalen goed werken. Volgens Paping verliepen de tests 'wonderbaarlijk goed'."We hebben 170 kilometer aan kabels neergelegd en bijna 4 kilometer aan spoor. Daarnaast hebben we 23 miljoen kilo aan ballast, het grind tussen de rails, neergelegd. Bovendien is er nog een tunnel ingeschoven, zijn er keerwanden neergezet en zijn perrons verbreed", zegt Paping.