Bezoekers WK Superbike in Assen moeten rijbewijs inleveren

Archieffoto van camerabeelden uit een videosurveillanceauto (foto: Verkeerspolitie Overijssel/Facebook)

ASSEN - De verkeerspolitie in Overijssel heeft dit weekend veertien rijbewijzen in beslag genomen van bestuurders die te hard reden. De politie controleerde in verband met het WK Superbike op het TT Circuit in Assen.





De politie deelde ook boetes uit voor onder meer niet handsfree bellen en voor het inhalen over een doorgetrokken streep.



In totaal werden vijftig hardrijders staande gehouden. Onder hen waren ongeveer dertig mensen die inderdaad een bezoekje hadden gebracht aan het Asser circuit.De politie deelde ook boetes uit voor onder meer niet handsfree bellen en voor het inhalen over een doorgetrokken streep.