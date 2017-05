250 nieuwe ondergrondse containers voor Emmen

EMMEN - Er komen 250 nieuwe ondergrondse containers in Emmen. De containers komen bij flatgebouwen en appartementencomplexen en zijn bedoeld voor restafval.

Vandaag wordt de eerste van de nieuwe ondergrondse container geplaatst.



Passysteem

Omwonenden van de containers krijgen een milieupas, hiermee kunnen ze hun restafval kwijt in de nieuwe bakken. Op plekken in Emmen waar al ondergrondse containers staan, wordt dit systeem ook ingevoerd. Ook worden de sorteerstraten bij dertien winkelcentra vernieuwd.



Met de plaatsing van de nieuwe ondergrondse containers wil de gemeente het illegaal gebruik van verzamelcontainers voor restafval tegengaan. "De gemeente wil de kosten voor restafval in de hand houden", aldus wethouder René van der Weide.



Straatbeeld

Dankzij de nieuwe containers kan Area volgens de gemeente efficiënter het afval ophalen. De ondergrondse bakken hebben een systeem dat aangeeft wanneer ze vol zijn, pas dan zal Area ze legen. Voor Emmenaren zal het straatbeeld ook flink veranderen, aangezien de bovengrondse containers verdwijnen.



Die containers verdwijnen ook bij de sorteerstraten bij winkelcentra in de gemeente. Area verwijdert hier alle bovengrondse containers, bedoeld voor glas, papier en textiel, en vervangt deze ook door ondergrondse containers. Ook komt daar een perscontainer voor plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons.



Informatie

Alle bewoners van appartementen krijgen binnenkort een brief van de gemeente waarin de veranderingen worden uitgelegd. De bedoeling is dat alle ondergrondse containers bij appartementen in het najaar zijn geplaatst. In 2017 en 2018 vernieuwt de gemeente alle sorteerstraten.

