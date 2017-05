Stelling: Ik lever graag een vrije dag in om Bevrijdingsdag te vieren

ASSEN - Acht op de tien Nederlanders vinden het vieren van Bevrijdingsdag belangrijk. Het percentage Nederlanders dat vindt dat deze nationale feestdag ook een vrije dag zou moeten zijn, groeit al een aantal jaar: van zestig procent in 2015 naar ruim zeventig procent dit jaar.

Bevrijdingsdag (5 mei) is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij. “Juist nu onze samenleving zo op zoek is naar wat ons bindt, zou het goed zijn om 4 en 5 mei nog steviger te omarmen. Dat kan als iedereen op Bevrijdingsdag ook echt vrij is”, aldus Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.“De motie voor een collectieve vrije dag op 5 mei is al in 1981 met een grote Kamermeerderheid aangenomen. Het zou goed zijn om nu eindelijk de daad bij het woord te voegen en 5 mei in overleg met de sociale partners als vrije dag op te nemen in alle cao’s.”Het is wel zo dat in verschillende cao’s Bevrijdingsdag één keer in de vijf jaar een (doorbetaalde) vrije dag is. De eerstvolgende keer is dat in 2020.Wat vindt u? Levert u graag een vrije dag in om Bevrijdingsdag vrij te zijn? Of hecht u niet zo veel waarde aan werken tijdens Bevrijdingsdag?En als u mag kiezen, welke dag zou u dan willen inruilen om vrij te zijn op Bevrijdingsdag?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Vrijdag ging de stelling over het Koningshuis: Ik ben blij met het Koninklijk Huis. Een ruime meerderheid van bijna 70 procent is het hiermee eens. In totaal brachten 2.557 mensen hun stem uit.