Patiënten met golfkarretje naar hoofdingang WZA

Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (foto: Google Streetview)

ASSEN - Patiënten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) kunnen vanaf vandaag in een golfkarretje naar het ziekenhuis in Assen.

Het gaat om een pendeldienst tussen een tijdelijke bushalte aan de Beilerstraat en de hoofdingang van het WZA. Die worden ingezet omdat de stads- en streekbussen deze maand een andere route rijden vanwege werkzaamheden in het Asser stationsgebied.



Drukker

Patiënten zouden daardoor honderden meters verder moeten lopen naar de hoofdingang van het ziekenhuis. Om dat te voorkomen rijden er sinds vanochtend golfkarretjes, zegt Anko Bierman, coördinator van de vrijwilligers die de karretjes besturen. "We hebben al een aantal bezoekers kunnen oppikken vanochtend en we gaan er vanuit dat het drukker wordt. Het is vandaag de eerste dag, in de loop van de tijd is het bekend."



Wennen

Voor de chauffeur is het besturen van het golfkarretje ook even wennen. "Wij moeten niet te scherp door de bochten gaan. Hier en daar zijn er wat aanpassingen gemaakt. Wij moeten op de patiënten letten en mensen op straat zijn het ook niet gewend. Ze moeten dus ook wennen. Het zijn elektrische golfkarretjes, je hoort ze niet", zegt Bierman.